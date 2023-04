Perde i sensi all'improvviso, ciclista ricoverato in gravi condizioni

LIMANA (BELLUNO) - Attorno alle 17 di venerdì è scattato l’allarme per un ciclista caduto dalla propria mountain bike, probabilmente a causa di un malore improvviso sui sentieri di Coi di Navasa. A chiamare il 118, una persona che era con lui. Difficile la localizzazione da parte dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, poiché non era stato possibile risalire alle coordinate Gps. Per fortuna l’equipaggio, anche interfacciandosi via radio, è riuscito a vedere il punto in cui si trovava il 63enne di Limana (BL), privo di coscienza e a sbarcare con un verricello equipe medica e tecnico di elisoccorso. In supporto alle operazioni era presente anche personale del Soccorso alpino di Belluno. All’uomo sono state prestate le prime cure urgenti. Una volta imbarellato, è stato issato a bordo con il verricello e trasportato in gravi condizioni all’ospedale.