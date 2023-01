Perde l'equilibrio e cade nel fiume

UDINE - Una persona è stata soccorsa a Cervignano dopo essere caduta accidentalmente nel fiume Ausa. A prestare i primi soccorsi, la mattina di Capodanno, sono state le persone che si trovavano in quel momento sul posto, che si sono gettate in acqua per salvarla. E' scattata subito la chiamata al Nue 112: gli operatori hanno attivato l'equipaggio di un'ambulanza, i Carabinieri della Compagnia di Palmanova e i Vigili del fuoco. La persona è stata raggiunta nelle acque e caricata su una barca, in prossimità della riva. E' lì che l'equipaggio sanitario l'ha presa in carico, prima di trasportarla all'ospedale di Palmanova per le cure del caso.