Perde ili controllo dell'auto e finisce su una fiancata

BELLUNO - Perde il controllo dell'auto e rimane su una fiancata. Alle 16:00 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mesdi a Livinallongo di Col di Lana in provincia di Belluno sulla SR 48 per un’auto finita rovesciata su un fianco: illesi gli occupanti. I pompieri arrivati dal distaccamento di Agordo e dal distaccamento volontario di Arabba, hanno messo in sicurezza la vettura fino al recupero della stessa. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo cica due ore.