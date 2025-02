Perde il controllo dell'e-bike lungo il sentiero: soccorso cicloescursionista

PORDENONE - Tra le 14 e le 15.30 circa di oggi, 2 febbraio, la stazione di Maniago del Soccorso Alpino, allertata dalla Sores assieme all'elisoccorso regionale, è stata attivata per una missione di soccorso ad un cicloturista che aveva chiesto aiuto dal Monte Jouf, sul versante verso la Val Colvera.



L'uomo, classe 1979 residente nell'avianese, era partito con una e-bike da Marsure per raggiungere la cima e ridiscendere per altro percorso compiendo un anello. Imboccato il sentiero con segnavia Cai 983, se ne è però distaccato percorrendo una traccia nera e finendo sopra dei salti di roccia. Nel fermarsi in tempo prima di questi salti ha però perso il controllo della bici che ha proseguito da sola la corsa finendo nel dirupo. L'uomo è riuscito a scendere per recuperare il mezzo ma da lì non sarebbe più riuscito a risalire, né tanto meno a scendere e ha chiesto aiuto.



Attivata la stazione, che con sei tecnici si è portata prima in auto e poi a piedi sullo scenario, l'escursionista è stato recuperato dall'elisoccorso con il triangolo di evacuazione al verricello e rilasciato a valle. I soccorritori hanno invece recuperato la sua bicicletta anche con l'aiuto di corde. Sul posto anche I Carabinieri di Maniago.