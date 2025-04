Perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro un platano

BELLUNO - Alle 6:30 di questa mattina, mercoledì 23 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 50 in Via Culiada a Feltre per un’auto finita contro un platano dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, rimasto ferito.



La squadra dei vigili del fuoco accorsa dal locale distaccamento ha messo in sicurezza la Ford Fiesta ed estratto il conducente rimasto bloccato al posto guida. Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in pronto soccorso.



I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 9:00.