Perde il controllo dell'auto e si schianta contro una vettura parcheggiata: morto

VICENZA - Un uomo di 84 anni, residente nello vicentino, è morto in un incidente stradale. Le cause sono al vaglio degli agenti del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino. L'uomo, alla guida di una Toyota, ha perso il controllo dell'auto all'altezza di un incrocio semaforico, salendo sul marciapiede per poi finire la sua corsa contro un'utilitaria in sosta, senza nessuno a bordo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale di Santorso (Vicenza), i cui sanitari hanno provato a lungo a rianimare sul posto l'anziano, ma ogni tentativo è risultato inutile.