Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: si spegne a 28 anni

JESOLO – Una giovane di 28 anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nella prima mattina di martedì 5 novembre a Jesolo. Intorno alle 4, la donna ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva via Martin Luther King, finendo fuori strada e schiantandosi contro un albero.

I vigili del fuoco, arrivati rapidamente dal vicino distaccamento, hanno lavorato per mettere in sicurezza la vettura, che era rimasta gravemente danneggiata nell'impatto. Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori, per la giovane non c’è stato nulla da fare: il medico giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno regolato il traffico nella zona e avviato i rilievi per chiarire le cause della tragica uscita di strada. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse alle prime luci dell’alba.