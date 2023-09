Perde il controllo dell'auto e si cappotta: grave automobilista di 35 anni

SESTO AL REGHENA (PORDENONE) - Poco dopo la mezzanotte, un uomo di circa 35 anni è stato soccorso dal personale medico infermieristico a seguito di un grave incidente stradale avvenuto in via Freschi, nel territorio comunale di Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone. Le cause esatte dell'incidente sono al momento oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni, sembra che l'uomo abbia perso il controllo della vettura che stava guidando, con conseguente capottamento. Al momento dell'incidente, non sembrano esserci stati altri mezzi coinvolti.

Dopo la chiamata di soccorso al Numero Unico di Emergenza Nue112, il personale infermieristico della Sores ha prontamente inviato sul luogo dell'incidente un equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento, l'automedica da Pordenone e l'elisoccorso. Sono stati attivati anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la situazione. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo, che al momento del soccorso si trovava privo di sensi e in condizioni gravi. L'uomo è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per ricevere le cure necessarie.