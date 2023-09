Perde il controllo dell'auto, sfonda una rete di recinzione e finisce nel canale: muore automobilista

PORDENONE - Una tragica mattina si è abbattuta sulla tranquilla città di Pordenone il 6 settembre, quando G.V., un uomo di 89 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30 in via Burida, una strada panoramica che costeggia il lago omonimo.

Le circostanze esatte di questo tragico incidente sono ancora oggetto di indagine, ma sembra che G.V. abbia perso il controllo del suo veicolo in una curva, sfondando una rete di recinzione e finendo nel canale vicino al lago. Immediatamente dopo l'incidente, i servizi di emergenza sono stati allertati e hanno risposto con prontezza.

Sul luogo dell'incidente sono giunti il personale medico, gli infermieri e i vigili del fuoco, provenienti sia da Pordenone che, grazie all'ausilio di un elicottero, da Grado, con un nucleo di sommozzatori pronto per ogni eventualità. La polizia locale ha avviato un'indagine approfondita per determinare le cause esatte dell'incidente. Nonostante tutti gli sforzi dei soccorritori, purtroppo ogni tentativo di rianimare G.V. è stato infruttuoso, e la comunità è in lutto per questa perdita tragica.