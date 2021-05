Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso dopo mezzanotte

UDINE - Incidente nella notte in provincia di Udine: una donna finisce con la sua auto nel fosso.



L’episodio è accaduto in Via Tagliamento a Camino al Tagliamento (Udine) una trentina di minuti dopo la mezzanotte tra domenica e lunedì.



Accorso immediatamente il personale sanitario del 118 con i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area.



Ha rilevato il sinistro una pattuglia dei Carabinieri.