Perde il controllo dell'auto e finisce nel canale. Vani i tentativi di salvare il conducente

MONFALCONE - Il conducente di un'auto è stato trovato morto dopo che il mezzo su cui viaggiava ha finito la sua corsa in un canale pieno d'acqua.



Secondo una ricostruzione, il conducente stava transitando lungo Strada del Brancolo, in prossimità della località di Marina Julia, quando ha perso il controllo della vettura è ed finito nel canale. Dopo l'allarme giunto al Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato l'elisoccorso e l'equipaggio di un'ambulanza da Monfalcone. Sul posto anche i Vigili del fuoco del Comando di Gorizia e le forze dell'ordine.



Il conducente è stato liberato dall'abitacolo dalla vettura immersa in acqua attraverso un'operazione di soccorso svolta in sinergia tra pompieri personale sanitario. Ma, per la persona, non è rimasto altro da fare se non dichiarare il decesso.



Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente, accaduto in prossimità del ponte "della Checca", tra Staranzano (Gorizia) e Marina Julia.