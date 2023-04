Perde il controllo dell'auto e finisce nel canale

UDINE - Un uomo di circa 70 anni di età è stato soccorso dal personale medico infermieristico, nella prima serata di martedì, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Buja in località Andreuzza, in provincia di Udine. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati per quanto di competenza, i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo), il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina è finita all’interno del canale Ledra. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli e l’elisoccorso. Attivati per quanto di competenza, i vigili del fuoco (Comando di Udine e Vigili del fuoco volontari di San Daniele del Friuli) che hanno operato in sinergia il personale sanitario. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona rimasta ferita nell’incidente per cui è stato disposto il trasporto in elicottero in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.