Perde il controllo dell'auto in discesa dallo Zoncolan, sfonda il guardrail e finisce nella scarpata

UDINE - C'erano anche i tecnici della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, assieme ai soccorritori della Guardia di Finanza ieri sera sullo scenario dell'incidente automobilistico accaduto in corrispondenza di uno dei tornanti della strada che collega l'abitato al Monte Zoncolan.

In discesa un'automobile con cinque passeggeri, tre uomini e due donne, è uscita di strada oltrepassando il guardrail e rotolando lungo la scarpata.

I Vigili del Fuoco, allertati dalla Sores, hanno chiesto il supporto dei soccorritori perché non si sapeva quanto in basso fosse caduta l'automobile e se fossero necessarie manovre di calata in corda per raggiungerla. Di fatto l'auto era posizionata una decina di metri sotto il guardrail, facilmente raggiungibile. In ogni caso i nostri soccorritori hanno aiutato a far risalire alcuni degli occupanti del veicolo.

Due di loro sono stati affidati al personale delle due ambulanze giunte sul posto e condotti all'ospedale di Tolmezzo con conseguenze lievi, mentre quello in condizioni più serie è stato affidato all'elisoccorso e condotto a Udine.