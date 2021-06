Perde il controllo della sua moto e si schianta contro un muro

BELLUNO - Si schianta in moto in Cadore, grave 17enne residente a Trieste. È accaduto domenica pomeriggio: il ragazzo stava guidando la moto ed era in gita insieme a un amico.

Per cause da accertare ha perso il controllo della sua Ktm 125 ed è finito contro il muro a lato della strada lungo la regionale 355 in località Santo Stefano di Cadore.

È stato subito soccorso dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco: è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.