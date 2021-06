Perde il controllo dell’auto, sfonda la rete di una casa e rimane su una fiancata

PADOVA - Esce di strada da sola, l’auto rimane su una fiancata.



Lunedì sera poco dopo le 22 vigili del fuoco e 118 in azione a seguito di un incidente accaduto in via Rettilineo a Santa Giustina in Colle in provincia di Padova.



La ragazza di 24 anni alla guida ha perso il controllo del mezzo, sfondando la recinzione di una casa e falciando la segnaletica stradale. La corsa impazzita dell'auto è finita su una fiancata.



Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con i volontari di Borgoricco per la messa in sicurezza dell'auto. La giovane è stata presa in cura dal personale del SUEM 118 per essere portata in ospedale a Camposampiero.



Ha rilevato il sinistro una pattuglia dei carabinieri. Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo mezzanotte.