Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: ferita una ragazza di 19 anni

VICENZA - Perde il controllo dell’auto e finisce rovinosamente fuori strada.



È accaduto poco prima delle 8 di oggi, mercoledì, lungo la provinciale 9 via Sajanega a Sossano, in provincia di Vicenza.



La ragazza alla guida, 19 anni, ha perso il controllo della sua Fiat Tipo station wagon bianca per cause attualmente al vaglio degli inquirenti.



La sua corsa è finita fuori strada, ruote all'aria in un campo.



sul posto i vigili del fuoco che prima hanno dovuto stabilizzare l’auto con dei pali telescopici, poi hanno affidato la ragazza alle cure del personale sanitario del Suem arrivato da Noventa Vicentina.



Sul posto anche la polizia locale del Basso Vicentino. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.