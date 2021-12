Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro

TRIESTE - Grave incidente stradale questa notte alle 3 a Gabrovizza frazione di Sgonico sul carso triestino.



Un uomo di 31 anni alla guida della propria auto è finito contro un muro riportando gravi ferite in varie parti del corpo.



E’ stato preso in consegna dai sanitari del 118 e trasferito d’urgenza a Cattinara dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Rilievi da parte dei Carabinieri della Compagnia di Aurisina.