Perde il controllo dell’auto e finisce contro i contatori del gas di un’abitazione

VICENZA - Nella notte tra domenica e lunedì, 3 febbraio, un incidente stradale ha coinvolto un’automobile che ha perso il controllo in Via Serra a Lugo di Vicenza, finendo contro i contatori del gas metano di una casa. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita nell'incidente. Secondo quanto ricostruito, il conducente ha perso il controllo del veicolo, abbattendo prima una serie di archetti para-pedonali e poi terminando la corsa contro la recinzione di una proprietà privata, danneggiando anche i contatori del gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Schio con due mezzi. I soccorritori hanno messo in sicurezza l'area e gestito una piccola perdita di gas metano, in attesa dell’arrivo dei tecnici della rete gas. Le operazioni di messa in sicurezza sono durate circa due ore, al termine delle quali la situazione è stata completamente risolta.