Perde il controllo dell’auto e finisce contro il cancello di un’abitazione

VENEZIA - Automobilista perde il controllo della sua auto e finisce contro il cancello di un'abitazione.

E’ accaduto intorno alle 22. Il conducente di una Volkswagen Polo ha perso il controllo del mezzo mentre transitava per Robegano di Salzano (Venezia). Nella fuoriuscita autonoma l’auto è finita oltre il fossato e si è fermata urtando la cancellata di un’abitazione privata.



In soccorso sono giunti i vigili del fuoco per estrarre il conducente rimasto ferito nell’auto finita rovesciata su un fianco.

I pompieri arrivati da Mestre con due squadre tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il ferito, che stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzato e trasferito in ospedale.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.