Perde controllo del kayak e batte contro una chiusa, morto

PADOVA - Un cittadino polacco di 70 anni è morto nel pomeriggio di domenica mentre con alcuni connazionali stava compiendo un'escursione in kayak sul fiume Piovego, a Noventa, alle porte di Padova. Secondo la ricostruzione dei compagni di voga, che hanno assistito all'incidente, l'uomo avrebbe perso il controllo dell'imbarcazione nei pressi di una chiusa del fiume, ed è finito in acqua battendo la testa contro una paratoia.

La violenza dell'urto sarebbe stata la causa della morte. Il 70enne si è inabissato ed è stato inutilmente ripescato dai compagni. Portato a riva, per lui non c'è stato più nulla da fare. Accertamenti sono in corso da parte del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri.