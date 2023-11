Perde il controllo del bus e precipita dal ponte: 12 morti e 58 feriti

Ennesima tragedia sulla strade: un bus con a bordo decine di persone è precipitato in un burrone. La scena apparsa davanti agli occhi dei soccorritori è stata terribile: corpi sbalzati sull’asfalto e altri intrappolati tra le lamiere del bus. Martedì 21 novembre, un autobus turistico è precipitato dall’autostrada che collega La Tinaja ad Acayucan nello Stato messicano di Veracruz, causando la morte di 12 persone e ferendo altre 58. Sette dei feriti sono segnalati in gravi condizioni, secondo fonti istituzionali.



La Procura generale è già al lavoro per indagare sulle cause di questo tragico incidente. Testimoni oculari hanno riferito che l'autista, forse a causa della stanchezza, potrebbe essersi addormentato, perdendo così il controllo del veicolo che è finito fuori strada, ribaltandosi da un ponte e precipitando in un burrone.

La Guardia nazionale messicana ha dichiarato che l'errore dell'autista potrebbe essere la causa principale del ribaltamento, ma le autorità locali stanno approfondendo l'indagine per determinare se ci siano stati eventuali guasti meccanici al veicolo. L'incidente ha generato un'onda di tristezza nella comunità locale.