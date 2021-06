Perde il controllo in autostrada, sbatte e rimane in mezzo alla carreggiata

PORDENONE - Incidente in autostrada nel pomeriggio di ieri in provincia di Pordenone.



I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti lungo la carreggiata nord della A28 al km 23+500 a causa della perdita di controllo del veicolo durante la marcia.



Poiché il veicolo era in mezzo alla carreggiata, hanno dovuto chiudere completamente la sede stradale per mettere al sicuro vittime e soccorritori.



Il conducente è uscito in maniera autonoma dal veicolo ed è stato preso in cura dal personale sanitario che lo ha ricoverato in ospedale a Pordenone per accertamenti.