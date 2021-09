UDINE - Perde il carico lungo la statale, traffico in tilt. Un mezzo pesante ha perso il carico che stava trasportando finito sulla sede stradale.

L’incidente è avvenuto questa mattina verso le 6,15 sulla rotonda di Orgnano, in comune di Basiliano, lungo la SS 13.



Lunghe code e traffico bloccato su entrambi i sensi di marcia. Sul posto al lavoro i mezzi di soccorso per il recupero del carico e le forze dell’ordine.