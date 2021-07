Percorsi ciclabili, nautici e cammini: dieci itinerari nelle terre della Marca

TREVISO - Treviso, il Montello, il fiume Piave, le vie Romane e la Monaco-Venezia. Dieci itinerari, tra percorsi ciclabili, nautici e cammini nelle terre della Marca per un turismo che mette al centro la mobilità lenta.



Il piano di sviluppo della mobilità ciclabile nei territori appartenenti all’Ipa Marca Trevigiana è stato presentato ieri all’Auditorium di Santa Caterina. Ben 20 i comuni trevigiani coinvolti per un totale di oltre 315mila abitanti: Treviso (comune capofila), Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Villorba, Arcade, Breda di Piave, Monastier e Spresiano.



Il piano si propone un duplice obiettivo: da un lato analizzare gli aspetti della messa in sicurezza dei ciclisti e dei cittadini nei tratti di ciclabili ed itinerari turistici esistenti, dall’altro relazionare opportunatamente la rete di ciclabili e itinerari ai principali itinerari turistici (allo scopo di accrescerne la funzionalità e la sicurezza per scopi cicloturistici, oltre che per l’utenza quotidiana dei cittadini nei collegamenti urbani, periurbani ed intercomunali.



Gli itinerari individuati sono dieci: Terraglio, una strada napoleonica che connette le Ville Venete, tra Treviso e Venezia; Treviso un itinerario sulle Mura cinquecentesche; Treviso-Ostiglia, itinerario lungo l’ex-ferrovia da Treviso a Grisignano di Zocco; Treviso-Montello itinerario congiungente Treviso-Montello-Colline del Prosecco Superiore Patrimonio Unesco; la Monaco-Venezia; La Piave e la grande Guerra; la Piave e i luoghi di Ernest Hemingway e Goffredo Parise, Girasile, dal Parco del Fiume Sile ai lidi di Jesolo e Cavallino; Vie Romane: Via Claudia Augusta-Altinate, Via Annia, Via Postumia e Itinerario nautico sul fiume Sile: dal Porto di Silea/Treviso a Torcello.



“Il masterplan mette al centro la mobilità lenta che, allo stato attuale, rappresenta il percorso principale che gli enti locali devono intraprendere per abbattere i grandi volumi di traffico”, afferma il vicesindaco Andrea De Checchi.

“Puntare sulla mobilità ciclabile comporta un vero e proprio cambio di mentalità e deve essere pensata e vissuta proprio come i collegamenti stradali, con servizi collegati, dalla sosta alle aree attrezzate”. “Quello del Masterplan è un progetto particolarmente importante che evidenzia una strategia mirata e capace di mettere a sistema le varie componenti della realtà trevigiana e punta a intercettare i finanziamenti della Regione e della nuova programmazione Ue 2021-2017 Next Generation”.