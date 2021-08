Percorrono un sentiero in quota chiuso da anni e temono di precipitare: soccorsi con l'elicottero

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto nel pomeriggio di oggi sugli Spalti di Col Becchei lungo il sentiero numero 418. Il sentiero è chiuso da alcuni anni poiché il maltempo in quota ne ha cancellato e reso inagibile la traccia.

Alle 12.40 la Centrale del Suem è stata allertata da due escursionisti, agitati poiché temevano di precipitare dalla posizione in cui si trovavano, lungo il sentiero.

In aiuto della coppia è stato inviato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore che, dopo averli individuati bloccati in un ripido canalino, li ha recuperati sbarcando con un verricello di 15 metri il tecnico di elisoccorso e li ha trasportati a valle.