Pentole e coperchi, 'passeggiata arrabbiata' nel paese di Giulia

VIGONOVO (VENEZIA) - Oltre un migliaio di persone, in un corteo rumorosissimo, con pentole e coperchi percossi dai partecipanti, è sfilato stasera nella 'passeggiata arrabbiata' svoltasi a Vigonovo, il paese di Giulia Cecchettin.

Niente silenzio ma "tanto rumore", come aveva chiesto Elena, la sorella di Giulia, per smuovere le istituzioni e l'opinione pubblica sul fenomeno dei femminicidi e della violenza sulle donne. Al corteo, che non ha avuto nel percorso la strada della casa dei Cecchettin, non hanno partecipato il papà e i fratelli di Giulia. La 'passeggiata' rumorosa è stata promossa dal collettivo Artemisia e da altre associazioni che gravitano nell'area dei centri sociali del Nordest.