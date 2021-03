Pentola d'olio lasciata sul fornello, fiamme in tutta la cucina

PADOVA - Allarme giovedì sera per un'incendio scoppiato nella cucina di un'abitazione.



L'episodio è accaduto a Villanova di Camposampiero, in provincia di Padova.



Il rogo era stato innescato da una pentola d’olio lasciata sul fornello acceso.



Sul posto sono accorse due squadre di Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme ed evitando il coinvolgimento dell’intero appartamento.