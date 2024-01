In pensione a 24 anni con 600mila euro sul conto: "Ecco come ho fatto"

Negli anni in cui risparmiare sembra un'impresa titanica, il giovane Mike è riuscito a raggiungere la pensione a soli 24 anni. A poco più di vent’anni il giovane ha lasciato il suo lavoro, accumulando oltre 600mila euro. Oggi, condivide i suoi segreti attraverso Instagram, invitando tutti a cambiare il proprio approccio alle finanze personali. Il fondamento della sua filosofia è semplice ma efficace: "Il segreto per andare in pensione presto? Bisogna cercare di spendere meno e risparmiare”. La sfida sta nel resistere alle tentazioni quotidiane, come il caffè da Starbucks o il desiderio di un nuovo telefono. Mike suggerisce di colmare il tempo libero con gli hobby, permettendo di concentrarsi su esperienze più significative.



Nel raccontare la sua storia, Mike sottolinea l'importanza di fare scelte oculate. Ha ridotto i costi del matrimonio trovando una location che offriva la cerimonia gratuitamente rispettando un numero limitato di invitati. Una lezione di vita che ha contribuito a raggiungere il suo obiettivo. Il percorso di Mike verso la pensione precoce ha avuto inizio durante i suoi studi presso la Ivey Business School in Canada nel 2010, quando si è imbattuto nel libro "Early Retirement Extreme". Attraverso questo testo, ha abbracciato l'idea che la chiave per la felicità risiede nella libertà di vivere secondo i propri desideri. La storia di Mike Rosehart ispira a ripensare al rapporto con il denaro e ad adottare piccoli cambiamenti nella gestione delle finanze personali. La sua esperienza dimostra che con sacrifici e scelte attente, anche in tempi di crisi, è possibile costruire un futuro finanziario più sicuro.