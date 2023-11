Pensionato muore travolto da un ramo

VICENZA - Travolto da un ramo muore sul colpo un pensionato di 84 anni. L'incidente è accaduto questa mattina, intorno alle 10.30, in contrada Biceghi a Valdagno (Vicenza).

L'uomo, a quanto pare impegnato nel taglio di un albero con altre persone, è stato colpito in pieno volto da un grosso pezzo di legno che si è staccato.

Sul posto sono accorsi gli operatori sanitari del Suem 118, ma per l'anziano non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.