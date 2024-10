Pensionati in piazza contro le scelte del Governo Meloni

VENETO - Il sindacato dei pensionati dello Spi Cgil scende in piazza a Padova il 29 ottobre per protestare contro le politiche del governo Meloni, accusato di non tutelare i pensionati dall'aumento del costo della vita. Secondo i dati dello Spi Cgil Veneto, l'inflazione tra il 2022 e il 2023 ha ridotto il potere d'acquisto degli anziani della regione, con un incremento della spesa mensile di circa 185 euro, non compensato dalla rivalutazione delle pensioni. Il sindacato stima che i pensionati veneti abbiano perso l'equivalente di quasi due mensilità in questo periodo. La manifestazione affronterà anche il tema della non autosufficienza, della precarietà lavorativa e della riforma dell'autonomia differenziata.



I pensionati, in particolare, lamentano la mancanza di un sostegno concreto per i non autosufficienti, mentre i costi delle case di riposo rimangono insostenibili per molte famiglie, con rette mensili che superano spesso i 2.500 euro. La popolazione anziana fragile è destinata a crescere nei prossimi anni, ma il governo, accusano i sindacati, non sembra aver preso misure adeguate. Nicoletta Biancardi, segretaria generale dello Spi Cgil del Veneto, ha dichiarato che la protesta è diretta contro una manovra giudicata iniqua e incapace di garantire dignità ai pensionati e ai lavoratori. In particolare, il sindacato richiede una riforma fiscale che riduca le tasse per le fasce più deboli e che rispetti i principi di progressività previsti dalla Costituzione.