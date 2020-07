PENSIERI DI JAZZ - VITALE/SIMON DUO.

VENERDI 3 LUGLIO ore 21.30

VITALE/SIMON DUO

Boštjan Simon, sax soprano e tenore

Luigi Vitale, vibrafono



E’ il secondo concerto della rassegna “Pensieri di Jazz 2020” a cura di Walter Vitale proposta dall’Enoteca al Castrum di Serravalle.

Due musicisti di vasta esperienza si incontrano per incantare il pubblico con le loro variazioni.

Contributo € 5

Per prenotazioni 3484238334



LUIGI VITALE, figlio dʼarte, fin da piccolo resta affascinato dalla musica jazz ascoltando numerosi dischi della collezione paterna. Allʼetà di dodici anni inizia a studiare la batteria seguito dal padre e dopo un anno viene ammesso al Conservatorio di Salerno dove a 20 anni si diploma con il massimo dei voti in strumenti a percussione con il M° Carlo Di Blasi.

Partecipa dal ʻ98 in poi a diversi seminari di perfezionamento per vibrafono e marimba tenuti da David Friedman, Dave Samuels, Ed Saindon e Saverio Tasca.�

Ha suonato con importanti musicisti del panorama jazzistico tra i quali: Luis Agudo, Fabrizio Bosso, Marco Tamburini, Roberto Martinelli, Tino Tracanna, Pietro Tonolo, Attilio Zanchi, Aldo Vigorito, Stefano Senni, Julian Oliver Mazzariello, Dario e Alfonso Deidda, Marco Brioschi, U.T.Gandhi, Daniele DʼAgaro, Bruno Cesselli, Massimo De Mattia, Saverio Tasca, Dave Samuels, Giovanni Maier, Luciano Caruso, Francesco Bearzatti, Romano Todesco, Denis Biason e molti altri.

In ambito teatrale e orchestrale ha collaborato con: Teatro dellʼOpera di Roma, Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia, Teatro La Fenice di Venezia, Orchestra e Coro San Marco di Pordenone, l’attore Sandro Buzzatti.

Nel 2004 è vincitore del Premio Massimo Urbani e Premio del Pubblico come giovane talento del jazz italiano.

Nel 2009 si laurea in Jazz con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Castelfranco Veneto con il M° Pietro Tonolo.

Nel 2011 consegue lʼabilitazione A077 per lʼinsegnamento delle Percussioni.

Ha partecipato alla realizzazione di una cinquantina di incisioni discografiche.�

Attualmente è docente di Percussioni presso il Liceo Musicale G. Marconi di Conegliano. Inoltre è attivo sulla scena jazzistica con varie formazioni che vanno dal jazz classico, alla musica sperimentale e di ricerca collaborando con i musicisti più rappresentativi del nord est italiano e della Slovenia.

E' membro della Zerorchestra di Pordenone dal 2012.



BOSTJAN SIMON, dopo aver ottenuto il diploma in filosofia alla facoltà di Ljubljana (2008, prof. Lev Kreft) e il diploma in sassofono jazz al Conservatorio di Amsterdam (2009, prof. Ferdinand Povel in Jasper Blom), Boštjan Simon si concentra ai suoi progetti: -Vanilla Riot (con Onno Govaert-dr, Stephan Meidell-g, Roel van Doorn- visuals) -Velkro (con Stephan Meidell-g, Hugo Antunes-b, Luis Candeias-dr) -Litošt (con Vitja Balžalorsky-g, synth, Bojan Krhlanko-dr) -Trus (con Jelena Rusjan-voc-b, Marko Lasič-dr) -There Be Monsters (con Luigi Vitale-vib, Bojan Krhlanko-dr, Goran Krmac-tba, Mirko Cisilino).

Ha suonato con importanti musicisti del panorama jazzistico tra i quali: Trevor Watts, Seamus Blake, Zlatko Kaučič, Jasper Stadhouders, Robert Jukič, Jasper Blom, Saša Nestorović, Peter Epstein, Tomaž Grom, Vitja Balžalorsky, Massimo de Mattia, Simone Zanchini, Arthur Majevwski, Lev Pupis, Matjaž Drevenšek, Jean-Denis Michat, Ratko Divjak, Milan Stanisavlević, Cene Resnik, Jos Zwaanenburg, Sanne van Hek, Marek Fakuč, Kristijan Krajnčan, Tomaž Gajšt, Igor Matkovič In ambito teatrale e orchestrale ha collaborato con: Big Band Nova, Saksofonski orkester SOS, European Saxophone Orchestra, Big band RTV Slovenija, Orchestra senza Confini, Kombo Zlatka Kaučiča, Trieste Early Jazz Orchestra