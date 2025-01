Pensava di avere una relazione con Brad Pitt e gli invia 830mila euro: donna truffata con l'AI

PARIGI – Una delle truffe online più sofisticate degli ultimi anni ha colpito ancora una volta, questa volta ai danni di una donna francese che ha creduto per oltre un anno di intrattenere una relazione sui social con nientemeno che Brad Pitt. Ma la realtà era ben diversa: dietro le foto del famoso attore hollywoodiano che si diceva malato di cancro e bisognoso di cure si celava un truffatore che ha estorto circa 830.000 euro alla donna, denaro che la 53enne aveva ricevuto come parte di un divorzio difficile.



La storia, come riporta la stampa francese, inizia nel febbraio del 2023, quando Anne (nome di fantasia) viene contattata sui social da una persona che si presenta come la madre dell'attore. Un contatto apparentemente innocuo, che presto si trasforma in qualcosa di molto più insidioso. Successivamente, la donna inizia a ricevere messaggi dal "Brad Pitt" stesso, un complice che, come parte di una strategia ben pianificata, le racconta di essere malato di un cancro al rene e di avere bisogno di aiuto per sostenere le cure.

Un inganno con l'intelligenza artificiale

Quello che rende questa truffa particolarmente pericolosa è l'uso dell'intelligenza artificiale. Non si tratta semplicemente di messaggi scritti da un truffatore, ma di immagini e video creati ad hoc per rendere tutto estremamente credibile. Le foto che Anne riceve non sono dei semplici fotomontaggi, ma immagini estremamente realistiche generate con tecnologie di deepfake. L'illusione di trovarsi in contatto con la celebrità è stata così forte che Anne non ha mai sospettato della veridicità della storia.

Il finto Brad Pitt invia alla donna foto che lo ritraggono in ospedale, durante le sue presunte cure, e persino durante un intervento chirurgico. Le immagini vengono descritte come "scattate appositamente per lei", alimentando la credenza che la donna fosse l'unica destinataria di tali dettagliati aggiornamenti.

Un momento di vulnerabilità

Anne, come tanti altri malcapitati, si trovava in un periodo di vulnerabilità emotiva. Dopo un difficile divorzio, aveva ottenuto un consistente risarcimento economico, che il truffatore ha saputo sfruttare senza scrupoli. Inizialmente, la donna invia piccole somme, ma presto le richieste si fanno sempre più pressanti, fino a raggiungere la cifra esorbitante di 830.000 euro. La storia si fa sempre più credibile quando il finto Brad Pitt le racconta di avere i conti congelati a causa della battaglia legale per il divorzio da Angelina Jolie. Una narrazione che si intreccia con i fatti reali, facendo sembrare il tutto incredibilmente plausibile. La truffa viene scoperta da Anne solo un anno e mezzo più tardi, quando iniziano a circolare le notizie sul nuovo amore dell’attore di Hollywood che in realtà è in ottima salute. La donna, che soffre di depressione, dopo aver perso quasi tutti i suoi beni nel 2024 si decide a sporgere denuncia. Tutt’ora la polizia è a caccia del truffatore.