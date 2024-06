Pensano che il figlio sia morto dopo il parto, ma lui è vivo e li ritrova dopo 33 anni

Una donna ha appena dato alla luce il suo bambino dopo un parto difficile al sesto mese di gravidanza. I neogenitori attendono con ansia di abbracciare il loro piccolo, finché i medici non comunicano loro che il neonato è morto poco dopo il parto. O almeno, così credevano fino al 2023, quando un giovane di 33 anni ha bussato alla loro porta dichiarando di essere loro figlio.

Questa storia, che può sembrare incredibile, è realmente accaduta. Il mistero è stato rivelato dalla madre adottiva del bambino, che gli ha spiegato come fosse arrivato nella loro famiglia grazie al direttore dell'ospedale dove è nato. Il medico lo aveva dato in adozione alla coppia, sua parente, perché non poteva avere figli.

Il caso è stato raccontato dal South China Morning Post. Il bambino ha trascorso la sua infanzia in un villaggio rurale nella provincia di Anhui, nella Cina orientale. La coppia che lo ha adottato aveva circa 50 anni al momento della sua nascita. Il padre era disabile e la famiglia affrontava gravi difficoltà finanziarie. Questi problemi economici hanno sempre influenzato la vita del ragazzo, che a 17 anni ha dovuto lasciare la scuola per prendersi cura dei genitori anziani. Tuttavia, la sua vita ha preso una svolta lo scorso anno, dopo la morte del padre. La madre adottiva ha deciso di rivelargli, ora 33enne, la verità sulla sua adozione e che i suoi veri genitori erano ricchi mercanti della provincia di Zhejiang, nel sud-est della Cina.

Determinato a scoprire la verità, l’uomo ha contattato la polizia, che lo ha assistito nelle ricerche, culminate con successo solo a maggio del 2024. L'abbraccio con i genitori biologici è avvenuto un anno dopo la scoperta. Non solo ha potuto conoscere la sua vera madre e il suo vero padre, ma ha anche incontrato per la prima volta il suo fratello maggiore. Per celebrare il ritrovamento del figlio, la famiglia di mercanti ha organizzato una grande festa, durante la quale il padre ha consegnato al figlio una carta di credito con oltre 160mila euro.