Pedopornografia, trovato con materiale fuorilegge: arrestato

ROVIGO – Un uomo di 53 anni, residente a Rovigo, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia Postale nell’ambito di un’indagine sulla pedopornografia coordinata dalla Procura della Repubblica. Durante la perquisizione, gli investigatori hanno trovato un ingente quantitativo di materiale illecito realizzato sfruttando minori. La Procura ha richiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere, evidenziando il pericolo di reiterazione e la gravità dei fatti. Il caso rientra nella competenza della Procura distrettuale di Venezia, ma la misura cautelare è stata comunque disposta dal Tribunale di Rovigo ai sensi della normativa vigente. L’udienza di convalida è stata fissata per il 14 febbraio alle 11.30 davanti al GIP di Rovigo. Le indagini proseguono nel massimo riserbo.