Pedopornografia: Polizia, in 2021 Fvg +49% bimbi coinvolti

TRIESTE - Incrementi del 49% nel 2021 rispetto all'anno precedente a livello regionale nel numero dei bambini coinvolti in casi di pedopornografia e adescamento.

E' il bilancio fatto dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni Fvg in occasione Giornata Nazionale per la lotta alla pedofilia, diretta da Manuela De Giorgi.



Il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Fvg nel 2021 ha trattato 72 casi di pedopornografia e adescamenti on line, con un numero crescente di persone indagati per i reati di pedopornografia e adescamento che si è attestato a 36 denunciati all'autorità giudiziaria; un trend anche nel 2022 in costante aumento.