Pedopornografia, migliaia di immagini nel pc, arrestato

PADOVA - Un uomo residente nella bassa padovana è stato arrestato nell'ambito di un'indagine condotta dalla Polizia Postale di Padova, coordinata dalla Procura Distrettuale di Venezia e avviata su impulso del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (Cncpo) del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, per detenzione di un'ingente quantità di materiale pedopornografico.

L'indagine ha portato a identificare l'uomo, che era titolare di un profilo sui social network attraverso il quale conservava immagini e video di sfruttamento sessuale di minori.

Durante una perquisizione eseguita sul suo computer sono stati rinvenuti oltre 11.000 file con minori in atteggiamenti sessuali espliciti, che hanno fatto scattare le manette per l'uomo, condotto alla Casa Circondariale. Sono in corso ulteriori indagini da parte della Procura Distrettuale, per approfondire la vicenda.