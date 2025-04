Pedopornografia e corruzione di minore: 35enne arrestato

VICENZA - Un 35enne residente in provincia di Vicenza è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, con le accuse di produzione di materiale pedopornografico e corruzione di minorenni. L’indagine è stata condotta dalla Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Caltanissetta, con il supporto della polizia postale di Vicenza, a seguito della denuncia sporta dai genitori di un minorenne di San Cataldo (CL), insospettiti da alcuni comportamenti anomali del figlio.



Gli accertamenti, supportati da analisi tecniche e telematiche, hanno permesso di raccogliere elementi probatori concreti a carico del 35enne, individuato come il soggetto con cui il giovane era entrato in contatto. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Caltanissetta, su richiesta della Procura, ed è stato eseguito nell’abitazione dell’indagato nel Vicentino. L’uomo è stato successivamente trasferito nella casa circondariale di Vicenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.