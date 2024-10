Pedone travolto e ucciso da un'auto

UDINE - Nella serata di lunedì 14 ottobre, intorno alle 22.30, un pedone è stato travolto e ucciso lungo l’ex strada provinciale 2, nel comune di Pavia di Udine. La vittima, un uomo di giovane età, è stata investita da una Lancia Y guidata da un 23enne residente nella zona. Il conducente si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo, nonostante l’intervento dei sanitari inviati dalla centrale operativa Sores Fvg, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.

I carabinieri di Palmanova sono intervenuti per avviare le indagini e cercare di chiarire la dinamica dell’incidente, che resta ancora in fase di accertamento. La vittima non aveva con sé documenti identificativi, ma soltanto una tessera rilasciata da un’autorità bulgara, che ha permesso di ipotizzare un collegamento con quel Paese. Le forze dell’ordine stanno proseguendo con le procedure di identificazione, consultando le banche dati e raccogliendo ulteriori elementi per risalire all’identità dell’uomo.

La zona dell’incidente è stata transennata per consentire le operazioni di rilievo.