Pedone investito e ucciso da un furgone

VICENZA - Un uomo è morto stamani, intorno alle ore 11.00 ad Arzignano (Vicenza), nella frazione di Tezze, dopo essere stato investito da un furgone. L'incidente, la cui dinamiche non sono ancora chiare, è accaduto in via Montecchio. Sul posto è intervenuto il Suem 118 ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.