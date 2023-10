Pedone investito e ucciso da due camion

PADOVA - Un tragico incidente si è verificato questa mattina, 30 ottobre, nel cuore di Padova: un pedone è stato travolto e ucciso da due mezzi pesanti. Nonostante l'arrivo tempestivo del personale medico, purtroppo per l'uomo coinvolto non c'è stato nulla da fare.

L'incidente mortale ha avuto luogo poco prima delle 8 del mattino in via Olanda, nelle vicinanze del supermercato Alì. La vittima, un cittadino italiano, classe 1954, è stato investito da due mezzi pesanti ed è purtroppo deceduto sul colpo.



La polizia locale è intervenuta sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi necessari. Da una prima ricostruzione degli eventi, sembra che il pedone abbia perso la vita nell'impatto con i due camion.