Pedina la ex e tenta di speronarla: 45enne arrestato

PADOVA - I Carabinieri di Selvazzano Dentro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 45enne, accusato di atti persecutori ai danni della ex compagna. Già dal 2022, l’uomo avrebbe messo in atto comportamenti tali da causare nella donna ansia, paura e un cambiamento forzato delle abitudini quotidiane. A giugno 2023 era stato colpito da un ammonimento del Questore per episodi simili.



L’ultimo grave episodio risale a pochi giorni fa, quando l’indagato avrebbe tentato di speronare l’auto dell’ex, dopo aver notato che a bordo c’era anche il nuovo fidanzato. A seguito del fatto, la vittima ha sporto querela e il giudice ha disposto per l’uomo la misura degli arresti domiciliari. L’attività rientra nell’impegno dell’Arma di Padova nel contrasto ai reati legati al Codice Rosso. Dall’inizio dell’anno i Carabinieri hanno arrestato 22 persone (7 per stalking, 13 per maltrattamenti e 2 per violenza sessuale), applicato 35 misure cautelari non detentive e denunciato 110 soggetti per reati analoghi.