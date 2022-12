Pedemontana: "Subito un monitoraggio delle richieste di nuove edificazioni industriali"

TREVISO - “Da Altivole a Spresiano, ci giungono notizie concrete della richiesta di nuove aree industriali-direzionali lungo l’asse della nuova Superstrada Pedemontana Veneta, in deroga alla legge regionale 14/2017. Si tratta di un rischio che abbiamo paventato da sempre e che mette a repentaglio quel poco di suolo rimasto nella nostra provincia. La Marca è al 7° posto in Italia per percentuale di territorio utilizzato sul totale e in Veneto è al secondo posto in questa triste classifica, dopo Padova”.



Così il segretario del Pd provinciale Giovanni Zorzi e Matteo Favero, responsabile ambiente provinciale e del forum regionale del Pd Veneto che chiedono l’interno del presidente della Provincia, Stefano Marcon “Da cittadini e associazioni ambientaliste, ma anche da imprese e artigiani, arriva sempre più pressante al governo regionale del Veneto la richiesta di fermare l’utilizzo di terreno che aumenta la fragilità idrogeologica delle nostre comunità, fa perdere competitività alla nostra economia, minaccia suolo agricolo ormai raro. Per queste regioni chiediamo alla Provincia di Treviso, nella persona del suo presidente, di esercitare la sua funzione di coordinamento nella pianificazione del territorio e di monitorare e quantificare le richieste fatte ai Comuni per nuove edificazioni”.