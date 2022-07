Pedemontana: "Calo dei pedaggi dopo la fine dell'opera"

VENEZIA - La Giunta regionale del Veneto viene invitata "ad analizzare e a valutare dopo la completa ultimazione dell'opera viaria qualsiasi soluzione tecnico-economica sostenibile finalizzata a ridurre il pedaggio della Pedemontana per i residenti dei comuni territorialmente serviti, anche al fine di togliere flussi di traffico dalla viabilità ordinaria".

Lo si legge in una mozione a firma Lega, approvata a maggioranza oggi dal Consiglio regionale, sui costi di percorrenza della nuova Superstrada Pedemontana Veneta. Il Consiglio sul tema ha discusso due mozioni diverse; mentre quella della Lega è passata, con l'astensione delle opposizioni, una a firma del Pd è stata respinta.

Per il capogruppo dem Giacomo Possamai "la bocciatura di oggi della mozione che chiedeva di ripristinare l'esenzione dal pagamento del pedaggio della Superstrada Pedemontana per i residenti dei 70 comuni per cui era già stata prevista la gratuità, rappresenta non solo l'ennesima sconfessione di quanto era stato promesso in origine, ma fa capire come non vi sia nemmeno la volontà politica di venire incontro alle richieste dei territori. Un pessimo segnale".