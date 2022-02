Pechino 2022, sfuma il sogno di Federica Brignone

PECHINO - Sfuma il sogno a cinque cerchi per Federica Brignone. L'azzurra, leader di coppa del mondo di SuperG, ha chiuso al settimo posto la prova olimpica, a 66 centesimi dalla svizzera Lara Gut-Behrami che ha conquistato l'oro.

Argento per l'austriaca Mirjam Puchner e bronzo per l'altra svizzera Michelle Gisin. Male anche le altre azzurre: Elena Curtoni decima, Marta Bassino 17/ma e Francesca Marsaglia 22/ma. "Se tornassi in cima non saprei cosa fare di diverso da quanto ho fatto oggi.

Semplicemente non sono stata la migliore in queste condizioni", commenta Brignone. Resta a riposo intanto Sofia Goggia in vista della prima prova di discesa libera in programma domani. L'approccio tenuto dalla Federazione è quello della verifica giorno per giorno delle sue condizioni fisiche dopo l'infortunio di Cortina del 23 gennaio.