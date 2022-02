Pechino 2022, chiuse Olimpiadi invernali. Milano-Cortina nel 2026

PECHINO - Si sono chiuse le Olimpiadi di Pechino 2022. La cerimonia di chiusura, ultimo atto dei XXIV Giochi olimpici invernali, al Bird's Nest di Pechino, lo stadio olimpico della capitale cinese, con il passaggio di testimone a Milano-Cortina per l'Olimpiade invernale del 2026.

E' stata l'azzurra Francesca Lollobrigida a portare il Tricolore. La campionessa del pattinaggio velocità, argento Olimpico nei 3000 metri individuali di pattinaggio di velocità e bronzo nella mass start femminile, ha rappresentato la spedizione azzurra con in mano la bandiera dell'Italia.

Il presidente del Cio Thomas Bach ha ricevuto dal sindaco di Pechino la bandiera olimpica e l'ha consegnata ai sindaci di Milano-Cortina 2026, Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina. Dopo la consegna la cantante italiana Malika Ayane ha cantato l'inno nazionale italiano.

"Grazie Cina. Negli ultimi 16 giorni abbiamo ammirato eccezionali performance. Ognuno di voi si è sforzato per raggiungere il meglio. Siamo profondamente toccati per come facevate il tifo verso i vostri concorrenti per far sì che raggiungessero anche loro il meglio. Non solo vi siete rispettati, ma sostenuti a vicenda, abbracciati anche se i vostri Paesi sono divisi da conflitti" ha detto Bach iniziando il suo discorso alla cerimonia di chiusura. "Avete superato queste divisioni, dimostrando che in questa comunità olimpica siamo tutti uguali, indipendentemente dal nostro aspetto, da cosa vogliamo o cosa crediamo. Questo potere unificante dei Giochi è più forte delle forze che vogliono dividerci. Voi date una possibilità alla pace. Che i leader politici di tutto il mondo si ispirino a voi", ha aggiunto Bach.

"Condividiamo questo spirito olimpico con tutti gli atleti che per via della pandemia non hanno potuto realizzare il loro sogno, ci spezza il cuore, ma voi apparterrete sempre alla comunità olimpica. Se vogliamo superare finalmente questa pandemia dobbiamo puntare più in alto, essere più forti, restare insieme. E in questo spirito olimpico di solidarietà ci appelliamo alla comunità internazionale: date uguale accesso ai vaccini a tutti nel mondo", ha chiesto il presidente del Cio.

"Lo spirito olimpico ha potuto brillare solo perché il popolo cinese ha allestito la scena in modo eccellente e sicuro. I villaggi olimpici eccezionali, le sedi magnifiche, l'organizzazione straordinaria. Il supporto dei comitati olimpici nazionali, delle federazioni è stato incrollabile. I più profondi ringraziamenti vanno al comitato organizzatore, ai nostri partner e agli amici cinesi. A nome dei migliori atleti degli sport invernali dico grazie amici cinesi. I Giochi sono stati l'inizio di una nuova era dello sport invernale globale e congratulazione Cina. E ora devo segnare la fine di questa indimenticabile esperienza olimpica".

"Dichiaro chiusi i 24esimi giochi invernali di Pechino 2022. Come da tradizione invito i giovani del mondo a riunirsi tra quattro anni a Milano-Cortina a celebrare con tutti noi la 25esima edizione dei giochi olimpici invernali" ha detto il presidente del Cio. Dopo che Bach ha dichiarato chiusi i Giochi, la torcia olimpica, incastonata dentro un fiocco di neve gigante, si è spenta e la cerimonia si è conclusa con una lunga serie di fuochi d’artificio.

“Da Pechino a Milano-Cortina, il testimone oggi passa a noi. Un territorio di 22mila chilometri quadrati che rappresenta dinamismo economico e custodisce bellezze paesaggistiche uniche al mondo, e che unito darà vita a un progetto sportivo senza eguali nella storia dei Giochi Olimpici - ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia - Un sogno che diventa realtà, grazie al lavoro di squadra tra Istituzioni, imprese, atleti che insieme, già nel 2019 a Losanna, hanno iniziato questo viaggio sostenendo e promuovendo la candidatura di Milano Cortina 2026. Ora, che anche la bandiera passa ufficialmente nelle nostre mani, inizia il conto alla rovescia per quella che sarà l’Olimpiade che farà dialogare le città con le cime dolomitiche”.