Paziente muore dopo che il chirurgo gli ha lasciato un paio di forbici nello stomaco

VENEZUELA – Una vicenda incredibile e tragica quella accaduta a Ivan Chavez, 59 anni, che si era recato all'ospedale universitario di Maracaibo, nella seconda città più grande del Venezuela, per un'operazione allo stomaco. L’uomo, infatti, è morto dopo che i chirurghi gli hanno lasciato un paio di forbici nello stomaco durante un'operazione.



L’intervento per diverticoli infiammati era andato bene ma subito dopo essersi ripreso, il paziente ha iniziato a provare dolore addominale e difficoltà a mangiare e ad usare il bagno. I medici gli hanno prescritto diversi trattamenti. Il disagio, tuttavia, non si è placato e il personale medico ha deciso, quattro giorni dopo l'operazione, di eseguire una radiografia.



Solo allora si è scoperto che i chirurghi gli avevano lasciato un paio di forbici nello stomaco. Il paziente è stato quindi sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per estrarre l'oggetto estraneo, che anche questa volta sembrava essere andato bene ma cinque giorni dopo l'uomo è morto.



La notizia è rimbalzata da un continente all’altro pubblicata su vari giornali, tra i quali l’inglese Mirror che riporta anche quanto annunciato su Twitter del dottor Freddy Pachano Arenas, un medico dell'ospedale: la scorsa settimana i suoi colleghi Gerardo Núñez e Luis Gómez sono stati rilasciati dopo essere stati coinvolti nella morte dell'uomo.