Paziente dà in escandescenze e distrugge l'ambulatorio

TRIESTE - Uno scena di caos e violenza ha sconvolto l'ambulatorio dell'ospedale Maggiore di Trieste ieri, 2 giugno, quando un paziente alterato dall'alcol ha dato sfogo alla propria rabbia distruggendo l'intera struttura. Il susseguirsi degli eventi ha gettato nello scompiglio medici, sanitari e pazienti, che si sono visti costretti a cercare rifugio nelle loro stanze, chiudendosi a chiave.



Tutto è cominciato quando l'uomo, con una ferita al volto, si è presentato in ambulatorio chiedendo cure mediche. Purtroppo, ciò che doveva essere un atto di assistenza si è trasformato in una scena di puro terrore. Appena terminati i trattamenti, il paziente ha improvvisamente perso il controllo, mettendo in atto un comportamento aggressivo e distruttivo.



Senza alcun motivo, l'uomo ha preso a calci una porta, sfondandola, e ha strappato e lanciato a terra gli estintori presenti nell'ambulatorio. La sua furia si è concentrata anche su porte e infissi, che hanno subito i danni delle sue violente percosse. I medici e gli operatori sanitari, terrorizzati dalla furia dell'uomo, hanno cercato di proteggere gli altri pazienti, che si sono rifugiati nelle loro stanze per evitare ulteriori pericoli.



Di fronte a tale situazione di emergenza, il personale medico ha immediatamente contattato le forze dell'ordine, che sono prontamente intervenute con due volanti. Gli agenti hanno cercato di stabilizzare la situazione, ma il paziente, visibilmente ostile e combattivo, ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha continuato ad ingiuriare tutti i presenti. L'uomo è stato immobilizzato e ammanettato, per poi essere condotto in caserma. La sua identità sarà svelata solo una volta che le autorità avranno completato le opportune indagini.



L'incidente avvenuto all'ospedale maggiore di Trieste ha sottolineato una volta di più l'importanza di garantire la sicurezza all'interno delle strutture sanitarie, sia per i pazienti che per il personale medico. Questa vicenda rappresenta anche un triste segnale di come l'abuso di alcol possa influenzare negativamente il comportamento di una persona, portandola a commettere azioni irrazionali e pericolose.