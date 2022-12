Paura in volo, passeggera tenta di aprire il portellone: “Me lo ha chiesto Gesù”

USA - “Gesù mi ha detto di aprire il portellone in volo”. Si è giustificata così la 34enne che ha seminato il panico su un volo di linea della Southwest Airlines, partito dall’Ohio e diretto in Texas. Sabato scorso l’aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza, in quanto passeggeri e assistenti di volo non sono riusciti a tranquillizzare la donna. La 34enne, dopo aver tentato di aprire il portellone dell’aereo ad alta quota, ha morso un passeggero che cercava di impedirglielo, provocandogli una ferita non da poco. E non ne voleva sapere di desistere dalla sua missione in quanto, ha dichiarato, “gliel’aveva chiesto Gesù”. Dopo l’atterraggio di emergenza al "Bill and Hillary Clinton national airport" a Little Rock, in Arkansas, la donna è stata arrestata. Si è presentata mercoledì in tribunale ma il processo è stato sospeso a causa dello stato mentale della donna.