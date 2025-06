Paura in volo per 150 passeggeri: fumo e fiamme dal motore, aereo costretto a tornare indietro - Video

STATI UNITI - Ancora attimi di paura nei cieli americani. Un volo della American Airlines, decollato mercoledì mattina dall’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas e diretto a Charlotte, in Carolina del Nord, è stato costretto a rientrare d’urgenza a causa di un guasto a uno dei motori. A bordo del velivolo, un Airbus A321, viaggiavano 153 passeggeri e sei membri dell’equipaggio. Nessun ferito, ma tanta apprensione tra i presenti.



Il volo 1665 era decollato regolarmente alle 8:11 ora locale. Ma pochi minuti dopo, uno dei motori ha iniziato a emettere fumo e fiammate ben visibili anche da terra. Alcuni testimoni hanno ripreso la scena con i cellulari, postando le immagini sui social e contribuendo a diffondere la notizia in tempo reale. L’allarme è stato immediato e il comandante ha deciso per il rientro di emergenza, atterrando in sicurezza a Las Vegas alle 8:20.



Secondo una nota ufficiale della Federal Aviation Administration (FAA), l’aereo è riuscito a raggiungere il gate con i propri mezzi e lo sbarco è avvenuto in modo ordinato. "Non sono state rilevate prove di incendio al motore", ha fatto sapere American Airlines, che ha provveduto a ritirare l’aeromobile dal servizio per accertamenti tecnici. "Siamo grati all’equipaggio per la prontezza nella gestione della situazione e al nostro staff a terra per l’assistenza fornita ai passeggeri", ha dichiarato la compagnia. Intanto la Federal Aviation Administration ha aperto un’indagine per chiarire le cause del guasto.

American Airlines flight AA1665 returns safely to Las Vegas after engine trouble shortly after taking off Wednesday. pic.twitter.com/l81fyVFVI2 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 25, 2025 ”