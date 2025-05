Paura sulla A28: 84enne percorre 17 km contromano

UDINE - Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 maggio, un conducente di 84 anni ha percorso per circa 17 chilometri contromano sull’autostrada A28, nel tratto vicino a Spilimbergo, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri utenti della strada. Le segnalazioni tempestive di automobilisti hanno permesso l’intervento rapido di una pattuglia della Polizia Stradale di Spilimbergo, che è riuscita a intercettare il veicolo e a far accostare l’anziano in sicurezza, scongiurando così un possibile incidente frontale.

L’uomo, originario del pordenonese, ha dichiarato di essersi perso e di aver perso l’orientamento, confermando dubbi sulle sue condizioni di idoneità alla guida. A seguito dell’accaduto, è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo, mentre la Prefettura valuterà la revoca della patente. Il conducente rischia inoltre una multa che può arrivare fino a 8.160 euro secondo le normative vigenti. L’episodio sottolinea l’importanza della prudenza alla guida e dei controlli per garantire la sicurezza sulle strade.